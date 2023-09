Chaos dreigt in JPL: scheidsrechters dreigen met staking als ze loonsverhoging niet krijgen

Er dreigt chaos in de Jupiler Pro League. De Belgische scheidsrechters willen immers een indexering van hun loon, plus een betere vergoeding voor VAR-taken. Dat zal de Pro League een miljoen euro meer kosten per jaar. Maandag wordt er alvast onderhandeld.

Het Refereeing Department heeft een plan opgesteld waarbij er nog meer ingezet wordt op de verbetering van het niveau van de scheidsrechters en de VAR's. CEO van de voetbalbond, Manu Leroy, en voorzitter van het PRD, Herbert Fandel, zullen daar maandag meer uitleg over geven aan de Pro League tijdens de Algemene Vergadering. In het plan staan echter ook de eisen van de scheidsrechters. Die willen een indexering van hun huidig loon. Als semiprofessionele refs krijgen ze bovenop hun vast loon, betaald door de voetbalbond, een premie van 2000 euro bruto per wedstrijd als hoofdref. De assistenten krijgen 850 euro. Aangezien het van 2020 geleden is dat er een indexatie kwam, wil het PDR dat optrekken naar 2.200 euro bruto en 1000 euro bruto. Ook de vierde officials zouden dan meer krijgen. VAR-werk niet goed betaald Maar het grootste discussiepunt gaat over de VAR-opdrachten. De VAR en zijn assistent krijgen momenteel 450 en 200 euro bruto. Da's voor quasi een hele dag werken. Zij willen meer dan een verdubbeling van die premie. De Pro League moet die extra kost op zich gaan nemen. Maar als dat niet gebeurt, sluit er niemand een staking uit. Dat zou betekenen dat er wedstrijden moeten uitgesteld worden en dat wil men ten alle koste vermijden. Maar of de Algemene Vergadering er meteen mee akkoord zal gaan, valt ook nog af te wachten.