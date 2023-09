Allemaal met hetzelfde uitgangspunt: Drie belangrijke duels op de agenda van de JPL

Vandaag staan er drie wedstrijden op de agenda in de Jupiler Pro League. Zes ploegen die allemaal met een overwinning willen uitpakken.

Sporting Charleroi en KV Kortrijk openen deze zaterdag al om 16 uur. Beide ploegen wisten dit seizoen nog geen enkele wedstrijd te winnen en hopen dat vandaag van de tabellen te vegen.

KV Mechelen geeft om 18.15 uur OH Leuven partij. De troepen van Steven Defour willen de nederlaag op STVV doorspoelen. OHL zit dan weer vol vertrouwen nadat het een punt pakte tegen KAA Gent.

“De tegenstander zal gemotiveerd zijn, zeker voor hun eigen vurig publiek. Maar dat zullen wij ongetwijfeld ook zijn. We hebben momenteel hetzelfde uitgangspunt: enkele wedstrijden op rij punten behalen, en daar gaan we volop voor”, aldus trainer Brys van OH Leuven op de website van de club.

De avond wordt om 20.45 uur afgesloten met een duel tussen de regerende landskampioen en nieuwkomer RWDM. Het is vooral uitkijken hoe Royal Antwerp FC zich hersteld heeft van de zware nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League.

Aan de andere kant komt RWDM zonder scrupules naar de Bosuil. De promovendus pakte al de nodige punten en kan tegen The Great Old vrank en vrij op zoek naar wat extra.