Franky Van Der Elst met stevige aanmerking: "Subiet gooien jullie mij buiten!"

Franky Van Der Elst heeft een stevige reputatie als analist. Hij kan zich dan ook al een en ander permitteren in zijn job.

Franky Van Der Elst is de hele week te horen als voetbalanalist. Zo zat hij donderdag in de studio bij Sporza om de voor- en nabeschouwing van het duel tussen Club Brugge en Besiktas in de Conference League te doen.

Daar hield hij zich niet in over de klaagzang van Hans Vanaken. Die vond dat er bij de tegengoal van de Turken een fout op hem gemaakt werd, maar daar ging Van Der Elst helemaal niet mee akkoord.

Ook in Het Nieuwsblad verschijnen er elke week stukken van Van Der Elst en daar laat de analist het ook niet na om zijn ongezouten mening te heven. “Ik heb nog een aanmerking voor het Nieuwsblad”, klonk het.

“De voetbalkort. Twee zinnen over het overlijden van Lon Polleunis. Ik snap wel: die was tachtig en de jeugd kent hem niet. Maar hij was toch een naam. De Gouden Schoen gewonnen, bij een kleinere ploeg als Sint-Truiden. Dat had toch meer mogen zijn. Subiet gooien jullie me buiten!”