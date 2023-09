"Ik geef je wel nog een primeur: Arthur Vermeeren tekent eerstdaags bij ons"

Arthur Vermeeren is één van de revelaties in de Jupiler Pro League. Het is uitkijken waar zijn toekomst ligt.

Arthur Vermeeren is één van de exponenten bij Royal Antwerp FC. Hij staat in de belangstelling van talrijke Europese topclubs. En dat vraagt de nodige begeleiding. “Ik geef je wel nog een primeur: Arthur Vermeeren tekent eerstdaags een contract bij ons. Hij wordt een van onze nieuwe uithangborden”, zegt Sam Kerkhofs aan Gazet van Antwerpen. Het gaat niet om een transfer naar Sporting Hasselt weliswaar, maar wel om mediabedrijf Sporthouse Group waarvan ook Tomas Van Den Spiegel en Wouter Vandenhaute aandeelhouder zijn. Het bedrijf verzorgt online content voor sporters. Het bedrijf verzorgde ook content voor Telenet, Flanders Classics en de Belgische voetbalbond. Het is ondertussen een KMO met bijna 30 werknemers geworden. “We hebben ons portfolio zelfs bewust moeten verkleinen. Momenteel werken we nog maar voor vijf atleten: Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Max Verstappen, Charles De Ketelaere en Dennis Praet. En eigenlijk zijn die laatste twee vooral vriendendiensten.”





