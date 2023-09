FC Barcelona krijgt stevige tegenvaller te verwerken

FC Barcelona won vlot van Antwerp, maar had het dit weekend moeilijk met Celta de Vigo. En het zag één van zijn sterkhouders ook nog eens geblesseerd uitvallen.

FC Barcelona was afgelopen week meer dan een maatje te groot voor Royal Antwerp FC. Tegen Celta de Vigo ging het zaterdag een pak moeilijker. De troepen van Xavi wonnen met 3-2, maar zagen ook Frenkie de Jong geblesseerd uitvallen.

Hij liep een enkelblessure op en volgens Spaanse media zal hij een hele tijd out zijn. Nadat de Nederlander een tik op de enkel kreeg speelde hij nog even door, maar hij besefte al snel dat het geen zin had en vroeg zijn vervanger.

Xavi liet na de match meteen al weten dat hij vreest voor een lange afwezigheid, al is er nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessure. Toch houdt de trainer van FC Barcelona er rekening mee dat De Jong pas in november weer speelklaar zal zijn.

Een streep door de rekening van FC Barcelona, maar ook van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje. Nederland speelt in oktober tegen Frankrijk en Griekenland. De terugmatch tegen Antwerp is pas de laatste poulewedstrijd, op 13 december op de Bosuil.