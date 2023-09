📷 Rumoerige zondag wordt afgesloten met ontslag bij Ajax Amsterdam

Het gaat de laatste weken van kwaad naar erger bij Ajax. Bij een 0-3-achterstand tegen Feyenoord werd de match definitief stopgezet, nadat er aanhoudend vuurpijlen op het veld werden gegooid.

Ook na de match bleef het onrustig en bestormden supporters het hoofdgebouw van de club. Supporters gingen ook de confrontatie met de politie aan. Die zette traangas in om de situatie onder controle te krijgen.

Een triestige zondag voor Ajax, dat uiteindelijk ook actie ondernam om de rust binnen de club terug te brengen. Technisch directeur Sven Mislintat, die kop van jut is bij de aanhang, wordt aan de kant geschoven.

“Diverse pogingen om het brede draagvlak te herstellen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit leidt tot onrust in en rond de club, mede door de tegenvallende resultaten”, zei interim-CEO Jan van Halst.

“Sven heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet voor Ajax. waarvoor wij dankbaar zijn. Het is nu in het belang van Ajax om met gebundelde krachten verder te gaan en de weg terug te vinden naar sportief succes."

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.