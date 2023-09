Thorgan Hazard blikt terug op transfer naar Anderlecht en weet héél goed waarom hij bij Borussia Dortmund niet meer mocht spelen

Thorgan Hazard werd door Borussia Dortmund richting uitgang geduwd. RSC Anderlecht gooide de reddingsboei. Maar hoe komt het dat de Rode Duivel opeens niet meer aan spelen toe kwam in Duitsland?

Borussia Dortmund betaalde in 2025 nog ruim 25 miljoen euro om Thorgan Hazard weg te halen bij Borussia Mönchengladbach. Meer zelfs: ook in het Signal Iduna Park gingen zijn prestaties crescendo. Op zijn top was de Rode Duivels zelfs 45 miljoen euro (!) waard.

Sinds vorig seizoen ging het echter bergaf met de speelminuten. Hazard lag regelmatig in de lappenmand en speelde zijn basisplaats kwijt. Dit seizoen was het helemaal voorbij. Gelb und Schwarz liet al héél snel weten dat hij geen plaats meer zou krijgen in de wedstrijdselectie.

Andere bazen, andere wetten

“Je weet hoe zo’n dingen gaan”, haalt Hazard de schouders op in Het Laatste Nieuws. “De trainer en sportief directeur die mij destijds naar Dortmund hebben gehaald zijn vertrokken. Nieuwe mensen brengen nieuwe mensen mee. Niets aan te doen. Zo is het nu eenmaal.”