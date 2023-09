Loïs Openda legt de lat heel hoog voor zichzelf: "Ik wil op zijn niveau geraken"

Na een waanzinnig seizoen bij Lens heeft Lois Openda een geweldige transfer verdiend naar RB Leipzig. De Rode Duivel miste zijn debuut niet en scoorde 3 doelpunten in zijn eerste 5 Bundesliga-wedstrijden.

In een interview met de Duitse krant Bild vertelde Openda over zijn toekomstige ambities. Tegen Bayern München treft de Belgische spits aanstaande zaterdag Harry Kane, een speler die hij bewondert.

"Hij is beter dan ik. Maar dat is precies wat me motiveert. Op een dag wil ik op zijn niveau zijn", zei Openda, die verder inging op zijn debuut voor zijn nieuwe club.

"Ik kan nog veel meer en ik werk elke dag hard om het beste uit mezelf te halen. Coach Marco Rose vertelde me dat hij een betere speler van me wilde maken. Ik zie nu al dat dit gebeurt."