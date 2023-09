Ex-Anderlecht-jeugdspeler zegt waar het op staat over gemoedsrust bij OHL en dat belooft weinig goeds voor Standard

Een zoveelste match van de waarheid komt er aan voor Standard. Of het treffen met OHL wel op het juiste moment komt voor de Rouches, is zeer de vraag.

Er dient zich zaterdag weer een gelegenheid aan voor de spelers van Carl Hoefkens om onderaan weg te geraken. Het heeft tegenstander OHL wel al over zich heen zien springen. Leuven komt nu net onder stoom, sinds het met drie achteraan is gaan spelen en één van die drie verdedigers Joël Schingtienne is.

De inmiddels 21-jarige Schingtienne verliet op zijn zestiende de jeugdopleiding van Anderlecht om naar Leuven te trekken. Daar bouwde hij sinds 2018 aan zijn ontwikkeling. Wedstrijden in de eerste amateurafdeling hebben daarbij geholpen en nu is Schingtienne bezig aan zijn doorbraak op het hoogste niveau.

De druk verminderd bij OHL

Het jonge talent weet dat OHL nu al meer ontspannen Standard kan ontvangen. "Natuurlijk is het al een fijner gevoel. Ik denk dat het belangrijk was om in de wedstrijd tegen KV Mechelen punten te pakken. Zodat de druk ook al wat verminderd is."

Die zal inderdaad toch vooral bij de bezoekers zitten, ook al is een nieuw resultaat voor de ploeg van Marc Brys ook wel noodzakelijk om Standard achter zich te houden. "Het geeft natuurlijk al opluchting dat we weg zijn geraakt uit die onderste vier plaatsen", bekent Schingtienne. "Dat was ook de bedoeling."