Ruud Vormer heeft een duidelijke boodschap voor de supporters van Essevee

Zulte Waregem degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Los kampioen spelen zit er alvast niet in.

Zulte Waregem begon niet slecht aan het seizoen, maar vlot liep het niet. Dat zag ook het bestuur dat met Vincent Euvrard al snel een nieuwe trainer binnenhaalde.

Die kijkt niet achter de namen. Zo mocht Brüls op de bank beginnen, al had dat ook met Vormer kunnen gebruiken, zo beseft hij heel goed.

“Ja, ik zat toch wel een beetje met die mijn wissel tegen Jong Genk”, vertelt de Nederlander aan Het Laatste Nieuws. “In de week naar Deinze toe lagen Christian en ik op training ook voortdurend in balans met elkaar. Met hesjes of zonder hesjes, je kent dat wel, een beetje zoals vroeger toen ik zestien was. Je wordt er toch wat door geprikkeld.”

Vormer gaf tegen Deinze de assist aan Jelle Vossen, maar echt helemaal vlot liep het niet. “Zij creëerden zelfs iets meer dan wij. En dan voel je dat ons publiek heel kritisch is. Gelukkig gingen ze nadien weer helemaal achter ons staan. Kijk, ik heb voor het seizoen gezegd dat we niet alles gaan winnen, en zeker niet altijd met 5-0 zoals sommigen duidelijk verwachten.”

En nu is Club NXT de volgende tegenstander. “Zondag telt maar één ding: winnen. Het was toch een beetje een statement dat we vorig weekend twee dagen op kop van de klassering stonden. Eens tonen: we spelen misschien nog niet denderend, maar we staan er toch goed voor.”