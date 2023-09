🎥 Trainer reageert na onbegrijpelijke misser van Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere begon woensdag bij Atalanta op de bank. Na de rust mocht hij invallen, maar miste onbegrijpelijk een grote doelkans.

Ook in de Serie A staat een midweekspeeldag op de agenda. Op de zesde speeldag moest Atalanta, de ploeg van Charles De Ketelaere, op bezoek bij Verona. Er werd met 0-1 gewonnen, maar achteraf was veel te doen over een grote kans die CDK niet benutte.

De Ketelaere begon op de bank, maar kwam na de rust Lookman vervangen. Toen stond het al 0-1 in het voordeel van Atalanta. CDK miste een grote kans, hij kopte van dichtbij over en in Italië was er meteen veel over te doen.

Er werd op sociale media door fans meteen verwezen naar zijn passage van vorig jaar bij AC Milan waar hij er niet in slaagde te scoren. Trainer Gian Pierro Gasperino was kort in zijn reactie op gemiste kans.

“Hij had die kans wel moeten afmaken, maar het zij zo”, klonk het na de wedstrijd. “Maar hij zorgde voor een ommekeer in de wedstrijd”, bleef de Italiaan heel erg positief.