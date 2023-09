PSG-president doet opvallende uitspraken over Kylian Mbappé na heisa

Kylian Mbappé en PSG beleefde een zeer moeilijke zomer. Hij werd eerder al na stevige interne problemen zelfs even naar de B-kern verwezen. Nu komt PSG-president Nasser Al Khelaifi met opvallende uitspraken.

De verstandhouding tussen Mbappé en PSG leek even helemaal in het honderd gelopen. De Franse ster weigerde deze zomer zijn contract te verlgengen bij de Franse club.

Hier waren ze bij PSG razend om. Dat wil namelijk zeggen dat Mbappé na het einde van het huidige seizoen gratis kan vertrekken. Volgens PSG zou de speler zelfs al een akkoord hebben gehad met Real Madrid, om gratis naar hen te komen.

Even later werd hij naar de B-kern verwezen in Parijs. Naar verluidt zou Mbappé toen zijn loyaliteitsbonus van 80 miljoen euro hebben laten vallen om terug bij de A-ploeg te komen, waar hij nu terug op het veld staat.

Nu lijkt alles plots terug koek en ei tussen club en speler. Opvallend wel, na al de heisa en gezien hoe vuil het spelletje verliep. Eerder razend kwaad, nu al flink gekalmeerd.

"Kylian Mbappé is een PSG-speler. We zijn heel blij pm hem erbij te hebben en we zullen hem hebben. Hij houdt van de club en is een fantastische speler, de beste in de wereld. We zijn gelukkig", vertelde Nasser Al Khelaifi volgens Fabrizio Romano.