Burnley opnieuw ten onder: deze weinig hoopgevende statistiek moet Kompany zorgen baren

Na een 2-0 nederlaag op Newcastle bengelen Burnley en Vincent Kompany helemaal onderaan het klassement in de Premier League.

Amper 1/18: dat is de balans na een dramatische seizoensstart voor Burnley in de Premier League. Sinds 1995 heeft de Premier League 20 clubs. Maar slechts 16 teams behaalden in de afgelopen achttien jaar 1 punt of minder na 6 wedstrijden, waarvan 63% degradeerde. Dit maakt Kompany's taak er allesbehalve makkelijker op.

Burnley begon nochtans goed aan de partij, maar na een kwartier keek het al tegen een achterstand aan. Almirón jaste het leer fantastisch in de bovenhoek. Na die openingstreffer kwamen de ‘Clarets’ er niet meer aan te pas.

Voortdurend zocht Newcastle United naar die bevrijdende treffer, en die vond het in minuut Rode Duivel Al-Dakhil haalde Gordon neer in het zestienmetergebied. Isak nam zijn verantwoordelijkheid en zette de elfmeter feilloos om. Het bleef 2-0.