KV Mechelen-winger Patrick Pflücke heeft boodschap voor fans met oog op duel tegen Antwerp

Zaterdag neemt KV Mechelen het op tegen Antwerp. Patrick Pflücke heeft voordien alvast een boodschap voor de fans.

KV Mechelen krijgt Antwerp, Anderlecht en KRC Genk als volgende tegenstanders. Niet de minste ploegen, maar dat vindt Pflücke net leuk. “Dat zijn de wedstrijden die je graag speelt. Tegen Antwerp, de kampioen en een Champions League-deelnemer, is het ook een beetje een derby, toch?"

Aan de fans gaf hij al de boodschap dat zij essentieel zullen zijn in de wedstrijd tegen Antwerp op zaterdag. "Ik hoop dat het stadion uitverkocht is. Thuis is die steun nodig voor de drie punten."

Andere ploegen in de Belgische competitie kent de Duitser ook nog wel. "Genk ken ik natuurlijk ook van bij Servette (waar hij eerder speelde n.v.d.r.), een aanvallende ploeg. Anderlecht heeft dan weer sterk geïnvesteerd met Schmeichel en Hazard."