Op deze uiterst ranzige manier jennen Sheffield Wednesday-supporters tegenstander

Sheffield Wednesday verloor gisteren met 0-3 tegen Sunderland in The Championship. Twee supporters van de thuisploeg vonden het nodig om de uitploeg op een ranzige manier te jennen.

Zo lieten ze een foto op hun smartphone zien van Bradley Lowery. Die jonge Sunderland-supporter overleed in 2017 na een jarenlange strijd tegen kanker op amper zesjarige leeftijd. Op de begrafenis van Lowery daagden vele duizenden mensen op, inclusief de spelers van zijn favoriete voetbalclub.

Het verhaal van Lowery raakte niet alleen het Verenigd Koninkrijk, maar ook mensen wereldwijd diep. Op een leeftijd van slechts anderhalf jaar werd bij hem een zeer agressieve vorm van kanker vastgesteld. Ondanks de buitengewoon pijnlijke behandelingen groeide hij uit tot de mascotte van zijn geliefde voetbalploeg. Bradley Lowery's verhaal was zowel hartverscheurend als inspirerend en raakte velen diep in hun hart.

Sheffield Wednesday liet in een reactie al weten beschaamd te zijn in de plaats van de twee supporters. Er is intussen een onderzoek gestart naar hen.

“We zijn ons bewust van de beelden die circuleren en hebben samen met de politie een onderzoek ingesteld. We veroordelen dit buitensporig en betreurenswaardig gedrag. We kunnen alleen maar onze excuses aanbieden voor het verdriet dat dit veroorzaakt bij de familie en vrienden van Bradley.”