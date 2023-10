Was AC Milan een foute keuze voor Charles De Ketelaere? Imke Courtois is duidelijk

Charles De Ketelaere verkaste in de zomer van 2022 van Club Brugge naar AC Milan. Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan Atalanta.

Charles De Ketelaere was één van de smaakmakers bij Club Brugge. Dat leverde hem een toptransfer naar AC Milan op, maar zijn eerste seizoen in de Serie A kon hoegenaamd geen succes genoemd worden.

AC Milan ging deze zomer dan ook op zoek naar een oplossing voor de Rode Duivel, want het was al snel duidelijk dat hij niet paste in de plannen van de club. Het kwam uiteindelijk tot een uitleenbeurt aan Atalanta Bergamo.

Een stapje terug, maar het lijkt wel te werken voor Charles De Ketelaere, zo stelde ook analiste Imke Courtois in De Zondag vast.

“Je zag al op het beloften EK dat hij aan het terugkeren was. De Ketelaere was al goed bij Club Brugge als je dan de kans krijgt naar AC Milan te gaan, mag je die niet laten liggen”, klinkt het.

“Maar dan moet je er bij nemen dat je weinig speelt. En dan zak je weg. En dus blijkt Atalanta, dat trouwens een aankoopoptie heeft, een uitstekende keuze.”

De Ketelaere speelt om 18 uur met Atalanta de topper tegen Juventus.