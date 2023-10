🎥 Union komt met ludiek filmpje in aanloop naar Europa League-duel tegen Liverpool

Union Saint-Gilloise reist aanstaande donderdag af naar Liverpool in de tweede ronde van de groepsfase van de Europa League. En deze week hebben ze bij Union een liedje van de Reds geparodieerd.

Op deze ludieke manier willen de Brusselaars hun spelers voorstellen. Er wordt ook in verwezen naar het vertrek van Teddy Teuma dat duidelijk zijn sporen heeft nagelaten.

Union speelde zijn eerste wedstrijd in de Europa League gelijk tegen Toulouse, al waren de drie punten hier ook op zijn plaats geweest. Liverpool won zijn wedstrijd tegen LASK met 1-3. Zij kwamen na 15 minuten 1-0 achter, maar hadden er in de tweede helft geen moeite mee om dit te doen keren.

Kevin Mac Allister, much better than his brother! 🎶



So yes, we've made a cover from a famous Liverpool FC cover to present our players. 😅#LIVUSG pic.twitter.com/yAagWpNhlG