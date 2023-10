Enkele opvallende aan- en afwezigen op training van Antwerp

Royal Antwerp FC speelt woensdag op de Bosuil in de Champions League. Tegenstander is Shakhtar Donetsk.

Een kwartiertje bleef de training van Royal Antwerp FC toegankelijk voor alles en iedereen, maar daarna werd die verder afgewerkt achter gesloten deuren.

Opvallend was alvast dat Sam Vines individueel werkte. Hij werd door een administratieve blunder bij The Great Old niet op de Europese lijst gezet – dat kan je hier nog eens nalezen – en trainde niet mee met de groep.

Björn Engels, die wel op de Europese lijst staat, trainde mee met de groep. Hij zal normaal nog niet klaar zijn, zijn laatste wedstrijd dateert al van februari 2022.

Wie niet van de partij was, is Ritchie De Laet. Hij ondervindt nog te veel last van een blessure aan de knie en kwam niet in actie.

De match in eigen huis tegen Shakthar Donetsk zou wel eens een cruciaal duel kunnen worden in deze poule van de Champions League met het oog op Europees overwinteren.