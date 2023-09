Champions League van Royal Antwerp FC begint met drama

Woensdag werden de Europese lijsten door UEFA vrijgegeven. Het was verrassend dat Bjorn Engels op de lijst van Royal Antwerp FC stond.

Bjorn Engels en geen Sam Vines op de Europese lijst van Royal Antwerp FC. Het was toch even stevig opkijken voor de fans van The Great Old.

Vandaag komt echter de aap uit de mouw. Het is journalist Pieter-Jan Calcoen die op Twitter het nieuws brengt dat dit eigenlijk niet de bedoeling was.

“Er is een administratieve fout gebeurd. Vines hoorde erbij, Engels niet”, laat de journalist van Het Nieuwsblad weten.