Jérémy Doku geklopt door Toby Alderweireld op opvallende manier

Technologie kan tegenwoordig veel meten in het voetbal. Zo ook de snelheden van spelers in de Champions League. En daar is vooral het resultaat van Jérémy Doku zeer opvallend te noemen.

Speelronde 1 van de Champions League zorgde niet meteen voor grote verrassingen. Dat deden de statistieken wel: de snelheid van verschillende spelers werd gemeten. In de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado speelde Jérémy Doku meer dan 45 minuten. De topsnelheid van Doku bedroeg in die wedstrijd slechts 26 km/u. Niet meteen wat we verwacht hadden van de Rode Duivel. Vooral in vergelijking met andere spelers blijkt deze statistiek een gek resultaat. Met deze snelheid liep de 21-jarige aanvaller trager dan onder meer Toby Alderweireld en zijn eigen doelman Ederson. Volgens Het Laatste Nieuws bedroeg de gemeten snelheid van Toby Alderweirdeld 27,9 km/u. De verdediger liep hiermee wel sneller dan doelman Ederson die een topsnelheid van 27,2 km/u liet opmeten. Collega Rode Duivel Loïs Openda viel dan weer wel op en was na Karim Adeyemi de snelste met maar liefst 35,7 km/u. Al moeten deze resultaten met een korrel zout genomen worden. De wedstrijd van City tegen Belgrado was zo gesloten dat Doku op geen enkel moment echt zijn volledige snelheid kon halen.