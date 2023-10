Erop of eronder voor Westerlo maar het geloof blijft groot: "Dan kunnen we van Kortrijk winnen"

KVC Westerlo trok afgelopen zondag een scheve situatie tegen KRC Genk recht, en boog een 3-1 achterstand om in een 3-3 gelijkspel. Dit weekend was de belangrijke wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Lukas Van Eenoo weet te zeggen dat het in de kleedkamer nog goed zit, en dat het geloof groeit. "Het gevoel is niet slecht. Als we op Standard en op Genk een punt pakken, dan kunnen we tevreden zijn."

"Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd tegen Kortrijk. Als we tegen zulke ploegen een punt pakken, kunnen we van Kortrijk ook winnen. Het zijn natuurlijk andere wedstrijden, er zal ook veel druk op staan", vertelde hij aan Voetbalkrant.

Hij betrekt de steun van de supporters ook meteen bij het komende duel. Tegen KRC Genk was het uitvak goedgevuld en moedigden de supporters hun club 90 minuten lang stevig aan. "Volgende week is heel belangrijk. Dat weet iedereen. We gaan er 100 procent voor gaan. Gewoon thuis met de steun van onze fans die superbelangrijke wedstrijd te winnen."

Westerlo speelde al tegen een aantal grote clubs. Het moment op punten te pakken is nu aangebroken vertelt Van Eenoo. "Het is frustrerend om als enige ploeg nog niet gewonnen te hebben. Je ziet wel dat we de laatste weken aan het groeien zijn.

"Maar als je het programma bekijkt... We hebben ondertussen al de mooiste stadions van België gezien. Nu komen de wedstrijden waar we punten moeten pakken."

"Nu is het 'money time', hé. We hadden gehoopt op meer punten, en dat hadden we ook kunnen hebben", besluit de Westerlo-speler.