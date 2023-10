Stevig gesprek tussen Defour en sterkhouder over diens vormdip, plukt KVM de vruchten? "Het was veel beter"

Steven Defour heeft een stevig gesprek gehad met een sterkhouder die met een vormdip kampte en dit seizoen nog onder zijn niveau bleef: Sandy Walsh. Eerst werd dat nog verbloemd door de aanwezigheid van Belghali, maar nu heeft KVM wel echt een sterke Walsh nodig.

Het gesprek tussen trainer en rechtsachter vond plaats in aanloop naar de wedstrijd tegen Antwerp. "Sandy is een slimme voetballer, hij weet dat hij nog niet op zijn top zit", verklaarde Defour in aanloop naar de wedstrijd die zou eindigen op een brilscore.

Daar zijn volgens Defour ook wel redenen voor. "Hij heeft de laatste maanden ook veel meegemaakt. Hij heeft een paar blessures opgelopen, kon dan toch spelen voor Indonesië. Dat heeft een impact op hem gehad. Het is een kwestie van tijd voor hij weer naar zijn goede vorm toegroeit."

© photonews

Misschien is die tendens ondertussen al ingezet. Inmiddels zijn we een week later en Defour omschrijft duidelijk wat hij vond van de prestatie van Walsh tegen Antwerp. "Goed. Het was veel beter dan wat hij in de weken voordien had laten zien. Hij wist waar hij naartoe moest."

"Het is goed dat dat gesprek heeft plaatsgevonden. Hij heeft tegen Antwerp zeker zijn wedstrijd gespeeld", zegt Defour over Walsh, die nu ook weer op scherp gezet zal worden door de concurrentie van Foulon. Die kan in theorie van flank wisselen, want Bolingoli is fit voor de match in Anderlecht en komt in aanmerking voor speelminuten.