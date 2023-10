🎥 Mia san Mia: Big Rom doet het opnieuw, niemand houdt hem tegen

Er is geen houden meer aan. Romelu Lukaku maakt elke week zijn doelpuntje. En ook dit weekend was het in de Serie A opnieuw koekenbak.

Housem Aouar zette AS Roma al na twintig minuten op voorsprong tegen Cagliari, maar toen moest het momentje van Romelu Lukaku nog komen. Big Rom deed het zoals hij het alleen kan. En zo konden de Romeinen eigenlijk al vrij snel de schaapjes op het droge hebben. Romelu Lukaku zit zo stilaan opnieuw in topvorm. Zes goals in acht wedstrijden, weinigen doen beter. LUKAKU AGAIN!! 2-0 ROMAA!! pic.twitter.com/ZC5FxMZ3ro — Lupo TV (@LupoTV_) October 8, 2023 Ook met oog op de Rode Duivels in enkele belangrijke EK-kwalificatieduels kan het opnieuw van groot belang zijn. De komende weken zal blijken of hij het ook voor België kan. Aan de rust stond AS Roma nog steeds 0-2 voor tegen Cagliari. Benieuwd of er na de pauze nog veranderingen gaan komen.