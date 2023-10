'Cristiano Ronaldo brengt Al-Nassr en Portugal op de hoogte van pensioenplannen'

Eden Hazard heeft eerder vandaag zijn voetbalpensioen aangekondigd, maar dat is allesbehalve het plan van Cristiano Ronaldo. De carrièreplanning van de Portugees is héél duidelijk.

Cristiano Roanldo scoort anno 2023 zijn doelpunten voor Al-Nassr FC. Het contract van CR7 in Soedi-Arabië loopt tot medio 2025.

De Portugees denkt er echter niet om aan om na dat seizoen – hij zal in 2025 veertig lentes tellen – te stoppen met voetballen. Integendeel.

© photonews

Fichajes weet dat CR7 nu al heeft aangegeven aan Al-Nassr dat hij open staat voor een contractverlenging. Meer zelfs: Ronaldo wil minstens tot 2027 voetballen.

WK 2026

En dat heeft een reden. Op die manier hoopt Ronaldo het WK in 2026 te halen. De Portugees hoopt na winst op een EK en in de Nations League ook nog de wereldbeker in de lucht te steken.