Arthur Theate heeft heel mooie woorden voor Jérémy Doku: "Je kan hem niet tegenhouden, onmogelijk"

De Rode Duivels spelen vrijdag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Met oog op dit duel sprak Arthur Theate alvast even met de pers.

De 23-jarige verdediger van Stade Rennes had wat mooie woorden over zijn ex-ploegmaat Jérémy Doku. "Jérémy had het bij Rennes niet altijd gemakkelijk. Dat kwam vooral door blessures. Hij heeft wel een uniek profiel. Ik heb altijd geweten dat wanneer hij naar een grotere club zou gaan, dat hij zou slagen."

"Hoe hou je Doku tegen op training? Wel, niet. Je kan hem niet tegenhouden, onmogelijk", ging hij verder. "Doku is zo snel en technisch dat hij je voorbij is voor je het weet."

Over zijn eigen transferzomer praatte hij ook even. "Er kwam interesse vanuit RB Leipzig in de zomer en we hebben dan goede gesprekken gehad met Rennes. De club wilde me niet laten gaan en dan hebben we een akkoord gevonden over een nieuw contract."

"Ik verwacht veel van dit seizoen, met op het einde natuurlijk liefst een EK. Hopelijk kunnen we ons deze week kwalificeren. En eerste worden, dat zou nog beter zijn. Maar het worden twee moeilijke matchen tegen sterke tegenstanders", besluit een realistische Theate.