Aster Vranckx zoekt uitweg: "Want ik hoop op het EK in Duitsland te staan"

Geen Rode Duivels voor Aster Vranckx. Bondscoach Domenico Tedesco zette hem niet in de selectie.

Aster Vranckx bleef afgelopen zomer enigszins verrassend bij Wolfsburg. Hij moest vrede nemen met slechts vijf invalbeurten dit seizoen.

“Het is duidelijk dat het me stoort… Op dit moment heb ik geen andere keuze, want het is de beslissing van de coach. Maar ik ben mentaal sterk en ik weet dat ik terug zal komen waar ik moet zijn”, klinkt het in La Dernière Heure.

Nochtans had hij deze zomer voor een transfer kunnen kiezen. “Ik heb twee hele goede aanbiedingen gehad, maar de club en de coach toonden mij vertrouwen, dus besloot ik te blijven.”

Tedesco selecteerde hem niet, al zit Vranckx wel in de selectie van de Jonge Duivels. “Helaas speel ik niet veel. Dus we zullen zien wat er in januari gebeurt. Hoe dan ook, ik moet spelen in de hoop naar het EK te gaan.”

Afgelopen zomer was PSV Eindhoven in de running om Vranckx binnen te halen, maar dat ging finaal niet door. Het is uitkijken welke ploegen in de wintermercato interesse zullen tonen voor onze landgenoot.