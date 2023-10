Aston Villa-speelster doet onthulling over bekende voetballer: "Hij bood 100.000 euro voor seks"

Nieuws uit het Engelse voetbal. Daar deed een voetbalster een pittige onthuling.

Alisha Lehmann van de vrouwenploeg van Aston Villa, vertelde in de podcast DirTea Talk, dat een voetballer haar 100.000 euro bood om seks met haar te hebben.

Lehmann beweert dat ze in een nachtclub was in Miami, toen een heel bekende voetballer haar een bericht stuurde. Ze ging er niet op in. Even later kreeg haar security zelfs een bericht: "Ik betaal Alisha 100.000 voor één nacht."

"Geen kans! En hoe dan ook: 100.000 maar? Natuurlijk gaf ik geen antwoord, het was gek. Het punt is dat ik het bericht nog steeds heb, hij is een beetje dom", vertelde Lehmann zelf in de podcast.

De Zwitserse aanvaller van Aston Villa wil de naam van de voetballer niet prijsgeven.