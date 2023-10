Jérémy Doku spreekt over zijn relatie met Pep Guardiola en over zijn blessures: "Dat is belangrijk op dat niveau"

Jérémy Doku lijkt de overstap van de Ligue 1 naar het grote Manchester City probleemloos verteerd te hebben. De Rode Duivel is er zelfs al een publiekslieveling en Pep Guardiola laat hem heel wat meer opdraven dan eerst verwacht werd.

Niet dat Guardiola hem niet nodig zou hebben, maar het ging wel heel vlug, mede door de blessure van Jack Grealish. Maar Doku ontgoochelt allerminst. "Guardiola helpt me met de details", vertelde Doku donderdag voor de match tegen Oostenrijk.

"Hij probeert me in de best mogelijke situaties te zetten waar ik mijn sterkste punten kan uitspelen. Dat zijn 1-tegen-1-situaties. Het is moeilijk me af te stoppen. Ook belangrijk wordt mijn laatste pass. Goals en assists zijn op dat niveau belangrijk."

Guardiola heeft dan ook zelf doorgedrukt om de jonge winger te halen. "Ik kan altijd naar zijn bureau komen", verklapte hij. "Maar het is wel speciaal als zo'n man zoiets tegen je zegt. Dat is iemand die ik enkel van documentaires en vanop tv kende. Hij is erg belangrijk, voor mij en voor iedereen bij City."

Intussen is Guardiola wel nog voorzichtig, want ook hij kent de blessurehistorie van Doku. "Ik train niet anders. Ik ben niet meer geblesseerd geweest sinds maart. Kwetsures zijn nu eenmaal deel van mijn profiel en mijn speelstijl. Ik ken mijn lichaam nu wel beter. Dat helpt me om blessures te vermijden."