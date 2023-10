Tedesco denkt na over zijn opstelling en heeft nog wel wat zorgen over verdediging, maar over één man is hij lyrisch

Domenico Tedesco kan morgen de kwalificatie voor het EK binnenhalen mits winst tegen Oostenrijk. De bondscoach had deze week echter nog wat keuzes te maken.

De verdediging kreeg de voorbije maanden toch wel wat kritiek. "Tevreden? Ja, maar het kan ook altijd beter. Over het algemeen ben ik wel content. We moesten een oplossing vinden voor de linksback, waar Castagne soms tegen zijn voet moest spelen. Met Theate hebben we nu iemand die het daar goed doet", aldus Tedesco.

Of hij met Wout Faes naast Jan Vertonghen blijft spelen, is nog een vraag. Net als wie hij op het middenveld en op de flank gaat zetten. "Het is goed dat ze mijn job moeilijker maken. Iedereen zit in een goeie flow en dat zie je ook op training. Ze vechten voor hun plaats. We hebben wingers en aanvallers die met elkaar concurreren."

"Dat is een goed teken. Mocht het makkelijk zijn voor mij om mijn basiself te kiezen, dan zou dat geen goed signaal zijn. Ik moet nu nadenken over wie ik wil opstellen."

Wie wel zeker speelt, is Jérémy Doku. De winger van Manchester City doet het enorm goed. "Ook in Rennes speelde hij al fantastisch. Het is bijzonder moeilijk om op hem te verdedigen. Ik zag nu vijf matchen van Doku bij City. Hij speelt er onmiddellijk, dat is bijzonder belangrijk. Dat is niet evident bij City, maar hij doet het zomaar. We zijn fier."