Vandenbempt heel scherp voor demarche Rode Duivel: "Gewone soldaat die gedecoreerde generaal de les spelt"

Het interview van Timothy Castagne over Thibaut Courtois was naar zijn eigen zeggen "niet slim". Dat is ook de mening van Peter Vandenbempt, die ziet dat het er niet makkelijker op maakt voor Courtois om terug te keren.

Castagne was hard voor Courtois en die kreeg dat ongetwijfeld onder ogen. De rechtsachter had ook al contact met de doelman, maar het kwaad was al geschied. "In Tubeke moet Frank Vercauteren gek geworden zijn", schrijft Vandenbempt in zjin column in Het Nieuwsblad.

"Al een paar maanden doet de TD er in alle stilte alles aan om de brokken tussen zijn coach en de doelman te lijmen. Vanuit zijn vroegere relatie met de Limburger, als trainer van Racing Genk, en in de wetenschap dat, als België volgend jaar in Duitsland de figurantenrol wil overstijgen, Courtois toch de betere optie is."

En ineens is daar Castagne, die het werk van de TD moeilijker maakt. "Het helpt niet dat een gewone soldaat een gedecoreerde generaal even publiek de les spelt, zelfs al is het een trouwe en waardevolle. Courtois ziet er wellicht de bevestiging in van een slecht gevoel dat hij al langer heeft bij de nationale ploeg."