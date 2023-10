Imke Courtois trekt opvallende vergelijking en tempert verwachtingen voor EK 2024

De Rode Duivels kwalificeerden zich voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Toch mogen we niet bepaald grote verwachtingen hebben volgens haar.

De wedstrijd tegen Oostenrijk werd opnieuw geen referentiematch voor de troepen van bondscoach Domenico Tedesco. Imke Courtois denkt er in De Zondag allemaal het hare van.

“Warm noch koud van, hè?”, klinkt het. “Dat een coach in deze fase durft experimenteren juich ik toe, maar het was niet echt een succes - ik werd niet enthousiast van Openda naast Lukaku. Maar het probleem situeerde zich vooral centraal bij de twee defensieve middenvelders die duidelijk voetballend vermogen misten.”

Die gangmaker wordt een echt probleem. “In vorige matchen werd het ontbreken van De Bruyne tenminste nog opgevangen door Carrasco of Trossard op zijn positie. Ik vond dat heel opvallend. Gelukkig stuurde Tedesco aan de rust bij en stond het snel 0-3. Ik dacht al wat vroeger te kunnen gaan slapen, maar toch maar best dat ik ben blijven zitten, de spanning op het einde en de kwalificatie voor het EK maakten toch nog wat goed. Want enthousiast werd ik niet van hun match.”

En voor het EK hebben we best geen al te grote verwachtingen, zo voegt Courtois eraan toe, terwijl ze ook een opvallende vergelijking maakt. “Dit is een nieuwe generatie, toen de vorige voor het eerst een groot tornooi speelde, het WK 2014 in Brazilië, haalden ze ook geen halve finale.”

Met het grote probleem in de defensie ook. “Ik hou wel van een type als Theate, maar linksachter is niet echt zijn positie, merk je. Maar vooral Faes vind ik toch maar een risicopatiënt, hoor. Zou Debast, beter uitvoetballend, naast Vertonghen daar geen betere optie zijn? Maar we zien allebei dezelfde lichtpunten, denk ik.”