Domenico Tedesco laat zich uit over zondebok Wout Faes na tegenvallende prestatie

Niet alles was perfect in Oostenrijk op vrijdag. Ondanks de overwinning en kwalificatie gaven de Rode Duivels reden tot zorg, vooral met hun defensieve optreden.

Wout Faes, het mikpunt van kritiek voor de wedstrijd van vrijdagavond, werd niet gespaard na zijn optreden. De Leicester-verdediger slaagde er opnieuw niet in om gerust te stellen. In de publieke opinie wordt de vraag steeds vaker gesteld: Moet Faes starten in de centrale verdediging van de Rode Duivels?

Domenico Tedesco kreeg deze vraag zondag voorgelegd tijdens een persconferentie. De Italiaanse Duitser was er op gebrand om zijn speler te verdedigen.

"Ik maak me geen zorgen over de situatie van Wout Faes. Ik begrijp wat je bedoelt: we kregen een grote kans in Azerbeidzjan via hem." legde Tedesco uit, volgens RTBF.

"We moeten de situatie in zijn geheel bekijken: Wout is belangrijk voor ons. Hij was vrijdag tegen Oostenrijk op meerdere vlakken van onschatbare waarde. Het is niet makkelijk om tegen deze formatie te verdedigen. Wout en Jan Vertonghen werken goed in het centrum van de verdediging."