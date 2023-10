🎥 Een nieuw 15-jarig Belgisch goudklompje bij eerste ploeg van PSV

Het Belgische voetbal heeft zeker geen tekort aan talent in de aanvallende posities. Een veelbelovende 15-jarige is opgeroepen om mee te trainen met de eerste ploeg van PSV.

Terwijl de pas 15-jarige Konstantinos Karetsas dit seizoen furore maakt in de Challenger Pro League, is het nu de beurt aan een andere jonge Belgische speler om zijn stempel te drukken nog voor hij 16 is. Zijn naam is Noah Fernandez.

Fernandez, afkomstig uit Lier, tekende zijn allereerste professionele contract in januari van dit jaar, toen hij nog maar 14 jaar oud was. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de fenomenen van het U17-team van PSV Eindhoven en werd hij beloond voor zijn goede prestaties.

Fernandez is een creatieve middenvelder die op de linkerflank kan spelen en zijn individuele acties veroorzaken vaak een buzz op sociale netwerken, net als die van Karetsas. Hij is ook een Belgische U16 international.