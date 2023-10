Voetbal absolute bijzaak, match stopgezet: 'Wapens gevonden in buurt van Heizel: terreurniveau vier in Brussel na moord op Zweedse supporters'

Terreur in Brussel. Twee Zweedse supporters zouden zijn doodgeschoten, mogelijk door een IS-aanhanger. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de wedstrijd tussen België en Zweden.

De dader of daders van de schietpartij in Brussel (lees er HIER nog eens wat meer over) zijn nog steeds voortvluchtig. Mogelijk zouden er drie mensen gezocht worden door de politie.

In de buurt van de Heizelsite zouden volgens VTM ook wapens zijn gevonden. Omdat het mogelijk over een daad van terrorisme gaat tegen (volgens een vermoedelijke dader op de sociale media) 'Zweedse ongelovigen' is het terreurniveau in de stad naar niveau vier gegaan.

Terreurniveau vier

Er wordt aan iedereen gevraagd om waakzaam te blijven. De metrostations in de buurt van het Koning Boudewijnstadion zijn ook alvast allemaal afgesloten. De voortvluchtigen zouden getooid zijn in een truitje van de Rode Duivels.

Rest de vraag: kan de wedstrijd tussen België en Zweden gewoon worden uitgespeeld? De Europese voetbalbond UEFA liet weten dat zij geen beslissing zullen nemen in de zaak. Er werd topoverleg gevoerd en de Zweedse spelers gaven aan niet verder te willen spelen.