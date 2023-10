De mening van Ibrahimovic ontbrak nog: Zlatan komt terug op akkefietje met Lukaku én doet in gekende stijl zijn zegje over transfer naar AS Roma

Romelu Lukaku beheerst al maandenlang de Italiaanse media. De Rode Duivel komt dezer dagen nog steeds in bod in iedere analyse en ieder interview. Ook als ene Zlatan Ibrahimovic spreekt.

Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic hebben een geschiedenis. Big Rom en Ibracadabra deelden de kleedkamer bij Manchester United en klopten net niet op elkaars neus als spelers van respectievelijk Internazionale FC en AC Milan.

“Lukaku is niet de persoon die je toen in die derby zag”, komt Zlatan in de Italiaanse media terug op dat akkefietje. “Ik had die houding niet van hem verwacht, maar ik geef vooral de media de schuld voor wat toen gebeurd is. Romelu is geen slechte jongen.”

Met die theorie moeten we in Milaan alleszins niet meer afkomen. Ondertussen scoort Lukaku zijn doelpunten voor AS Roma. “Ah, is dat zo? Speelt hij in de stad van de paus? (knipoogt) Dan speelt hij eigenlijk voor mij”, besluit Ibrahimovic in zijn gekende stijl.