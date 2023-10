Wat nu met die tweede helft tussen België en Zweden? Dit zijn de mogelijkheden

Voetbal is bijzaak, zoveel is duidelijk. Maar wat nu met die tweede helft die nog gespeeld moest worden tussen België en Zweden?

Na 45 minuten werd de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden gestaakt. Volgens het reglement resten er nu vier opties om het eindresultaat van de wedstrijd te bepalen.

Normaal gesproken wordt de tweede helft van de wedstrijd vandaag gewoon afgerond achter gesloten deuren. Die optie is in ieder geval al uitgesloten aangezien de Zweedse spelers en staf al huiswaarts gekeerd zijn. Bovendien is in Brussel nog steeds terreurniveau 4 van kracht.

Hiernaast zijn er nog drie mogelijkheden. De meest voor de hand liggende is dat de wedstrijd op een later tijdstip gespeeld zal worden. Al is dat een moeilijke zaak aangezien de agenda van de clubs al overvol zit.

Als de wedstrijd niet meer uitgespeeld wordt resten er nog twee opties. De kans bestaat dat Zweden een forfaitnederlaag krijgt, 5-0 voor de Belgen dus. De laatste optie is dat de wedstrijd eindigt met een 1-1 gelijkspel en de score bij rust dus ook het eindresultaat is. Binnenkort wordt duidelijk welke beslissing de UEFA zal nemen.