Belgische U19 vernederd door Jupiler Pro League-speler

Het was een zware middag voor de U19's van Wesley Sonck. De jonge Belgen werden in een vriendschappelijke wedstrijd ingeblikt door Nederland. (5-1).

Er stond dinsdag in Marbella niets op het spel voor de U19's, die deelnamen aan een internationaal toernooi. Het is echter wel niet zo zeker of Wesley Sonck blij was met het resultaat van zijn jongens.

Nederland nam al snel de leiding en scoorde in de 10e minuut. In de 25e minuut was de stand al 2-0. OHL-speler Ezechiel Banzuzi scoorde daarna nog een keer om de 3-0 ruststand op het bord te zetten.

België kwam op 3-1, maar opnieuw was er Banzuzi om voor 4-1 te zorgen. Uiteindelijk werd het 5-1 voor onze noorderburen. De Belgische U19's spelen volgende maand kwalificatiewedstrijden voor het volgende EK.