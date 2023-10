Grote zorgen voor Neymar: Braziliaanse ster in tranen van het veld

Zeer slecht nieuws voor Brazilië en Neymar. De superster moest in tranen van het veld.

De nacht van dinsdag op woensdag ging Brazilië op bezoek bij Uruguay. Voor het eerst in 37 WK-kwalificatiewedstrijden gingen de Brazilianen ten onder. Het werd 2-0 voor de thuisploeg.

Tot overmaat van ramp blesseerde Neymar zich. Hij bleef met zijn voet vastzitten in het gras waardoor hij neerviel. Het werd meteen duidelijk dat de ster zich bezeerd had aan zijn knie. In tranen werd Neymar van het veld gehaald, in een soort wagentje.

Neymar heeft het lastig de laatste tijd. Hij kwam nog niet lang geleden terug uit een enkelblessure waardoor hij maanden het voetballen moest laten. Afgelopen zomer maakte hij nog een transfer naar het Saudische Al-Hilal. Laten we hopen dat de blessure niet te erg is.