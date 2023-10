Anderlecht-speler scoort geen punten bij Riemer en hij heeft ze nochtans nodig

Bij Anderlecht hebben de Denen een structuur neergezet die gestoeld is op discipline. Als speler zondig je daar best niet te veel aan, want het wordt allemaal in rekening gebracht.

In een nieuwe aflevering van Mauve, de serie die het doen en laten bij RSC Anderlecht achter de schermen volgt, is te zien hoe Brian Riemer net na de vorige interlandperiode zijn tactische bespreking wil beginnen. Iedereen zit er al, behalve één speler: Amadou Diawara. De Guinese verdedigende middenvelder komt binnen net als Riemer aan zijn speech wil beginnen. "Goeiemorgen, hoe laat is het?", vraagt Riemer. "10u01? Geen zorgen Amadou, 't is maar één minuut", zei Riemer met een uitgestreken gezicht. Best toch niet nog eens doen... Diawara heeft immers het vertrouwen van zijn coach nodig, want de concurrentie op zijn plaats is moordend. Die ene ploegmaat die wel eens te laat durft komen... 🫣⏰ #Mauve. pic.twitter.com/ux7N3BOCKr — Play Sports (@playsports) October 18, 2023