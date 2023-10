Hazard laat zich uit over de vele transfergeruchten die er over hem geschreven zijn: "Het zou een mooi verhaal geweest zijn"

Eden Hazard heeft de voetbalwereld gisteren nog eens verblijd door zijn voetbalschoenen aan te trekken. In de liefdadigheidswedstrijd waar hij voor opgeroepen was, toonde hij dat hij eigenlijk nog steeds enorm goed kan spelen. Maar waarom dan geen transfer naar België?

Hazard werd gelinkt aan Union, maar ook aan Anderlecht. Een oproep om toch in België eens aan de slag te gaan. "Union? Nee, er is niets gebeurd (glimlach). Er is deze zomer veel onzin over mij geschreven, maar dat hoort bij het spel van de transfermarkt", lachte hij.

Hazard zoals we hem kennen. Kinderlijk genietend van de aandacht. "Bovendien was het grappig en prettig om mijn naam overal genoemd te zien,' onthult Eden. 'Ik heb nooit in België gespeeld in mijn carrière; het zou een mooi verhaal zijn geweest, maar het is niet gebeurd, zo is het."

Zelfs zijn laatste onsuccesvolle ervaring bij Real Madrid laat volgens hem geen bittere nasmaak achter. 'Er waren zeker slechte dingen, maar niet alleen slechte dingen. Ik heb gespeeld voor Real Madrid, de grootste club ter wereld. Het was mijn droom en ik heb het bereikt. Ik heb er ook geweldige spelers en mensen ontmoet,' besluit Hazard.