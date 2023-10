Zwaar verdict! Al-Hilal ziet 100 miljoen in de vuilbak belanden

Het noodlot heeft toegeslagen bij de Braziliaanse topvoetballer Neymar. Hij scheurde tijdens een WK-interland de voorste kruisband van zijn linkerknie én zijn meniscus. Zijn seizoen zit er zo meteen op.

De Braziliaanse superster staat zo voor een revalidatie van 7 tot 8 maanden. Tegen Uruguay verstapte hij zich na een duel met De La Cruz en moest met een draagberrie van het veld gedragen worden. Hij gaat zo snel mogelijk onder het mes, maar de inactiviteit zal lang zijn.

Een domper voor de Seleçao én voor Al-Hilal, de Saoedische club die hem overnam van PSG en hem jaarlijks 100 miljoen euro betaalt. “Dit is een heel droevig moment, misschien wel het ergste moment in mijn leven”, reageerde Neymar al kort op zijn blessure. “Ik weet dat ik sterk ben, maar deze keer heb ik de steun van mijn vrienden en familie nodig.”

Neymar was ook nog maar net hersteld van een zware enkelblesssure. “Het is lastig om gekwetst te geraken, geopereerd te worden en dan... alles weer opnieuw te moeten doen, nauwelijks vier maanden later. Ik blijf vertrouwen hebben in een goeie afloop. Ik laat het in Gods handen.”