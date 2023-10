Veel keuze op het middenveld van STVV: "Op we samen op het veld moeten staan?"

STVV trekt zondag naar OH Leuven. De Kanaries staan negende in de rangschikking en hadden het graag al wat beter gezien.

STVV begon met ups en downs aan de competitie, maar staat toch op een mooie negende plaats in de Jupiler Pro League. Voor middenvelder Ryotaro Ito is dat niet voldoende.

“Neen. Ik ben er zeker van dat we hoger kunnen mikken”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Offensief moeten we sterker worden en vlotter de weg naar doel vinden. Liefst zondag al in Leuven.”

Ito hoorde dat STVV al eens vierde werd en play-off 1 speelde. “Waarom zouden we dat nu niet kunnen evenaren? We slagen erin veel balbezit te hebben. Dat is een enorme kwaliteit. Maar dat moeten we nog meer omzetten in punten. Hoe meer matchen we samen spelen, hoe beter we zullen worden.”

Een mogelijke optie zou ook kunnen zijn om Ito samen met Fujita op het veld te zetten? “De trainer heeft veel keuze op het middenveld, hé. Misschien lijkt onze stijl te veel op mekaar. Al is Fujita beter in een defensievere rol, ik ben meer aanvallend. Tot nog toe kwam hij in mijn plaats als ik moegestreden was. Maar ons middenveld staat goed, de coach heeft opties.”