England-icoon Gary Lineker deelt zijn mening over het Burnley van Vincent Kompany

Het Burnley van Vincent Kompany heeft de seizoensstart helemaal gemist met slechts vier punten uit negen wedstrijden.

Burnley is dit seizoen een nieuwkomer in de Premier League. Vorig seizoen speelde de club kampioen in de Engelse tweede klasse. Onder leiding van Vincent Kompany eindigde Burnley eerste met maar liefst 101 punten uit 46 wedstrijden.

Maar de Premier League is de Chamionship niet, dat weet Kompany ondertussen ook. Burnley staat met een 18de plaats in de degradatiezone. Ook het voetbal is niet om over naar huis te schrijven. Dat weet ook Engels analist Gary Lineker.

“Het was echt een pak slaag, nietwaar? Kijk maar naar het totaal aantal schoten en schoten op doel. Het is al het bewijs dat je nodig hebt", vertelde Lineker na de wedstrijd tegen Brentford waarin de mannen van Kompany met 3-0 verloren.