Jean Butez ziet een Antwerp dat op zoek is naar oorzaken voor pijnlijke nederlaag in Charleroi:" Die kwaliteit hebben we niet meer"

Antwerp is duidelijk nog op zoek naar de goede flow. Na de 3-2 nederlaag in Charleroi probeert doelman Jean Butez op zoek te gaan naar oorzaken.

Drie tegendoelpunten in de competitie, het is voor Antwerp en Jean Butez geleden van 23/10/2022, bijna dag op dag een jaar dus. Toen verloor Antwerp met 1-3 van Genk in de competitie. Ditmaal moest Butez zich tegen Charleroi driemaal omdraaien, al zaten er wel twee strafschoppen bij.

"Die eerste kan je wel geven. Vermeeren krijgt de bal tegen de hand en dat zijn de regels nu eenmaal", klinkt het bij Butez na de wedstrijd. Voor de tweede penalty was de Fransman het niet eens met scheidsrechter Wesli De Cremer. "Die was wel heel licht. Balikwisha keerde terug maar maakte geen defensieve fout, ik weet zelfs niet of er contact is met zijn voet."

Het zorgde er alleszins voor dat Antwerp na een flauwe eerste helft nagenoeg de hele tweede helft achter de feiten moest aanlopen door tweemaal op achterstand te komen. "We verloren de controle over de wedstrijd en brachten onszelf in moeilijkheden door dom balverlies", is Butez streng.

"Dat is helemaal anders dan vorig seizoen", beseft de doelman maar al te goed. "Toen waren we heel efficiënt, gaven we amper iets weg en controleerden we veel meer. Die kwaliteit hebben we momenteel niet, het is aan ons om eraan te werken.."