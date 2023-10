José Mourinho met een bikkelharde sneer naar dopingzondaar Papu Gómez

José Mourinho heeft nog eens bikkelhard uitgehaald op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen Monza. Dopingzondaar Papu Gomez moest het ontgelden.

Papu Gomez heeft van de FIFA een schorsing gekregen van twee jaar omwille van een positieve dopingplas. Hij had deze week in een interview uitgehaald naar José Mourinho. “Ik heb maar één herinnering aan hem en dat is het winnen van de Europa League met Sevilla tegen hem”, zo doelde Gómez op de gewonnen finale van de Europa League.

Dit kwam nu al een boemerang terug in zijn gezicht. Volgens Gomez heeft hij positief getest na het drinken van hoestsiroop van zijn zoontje. “Ik heb een hoestje, maar ik zal geen hoestsiroop of pillen nemen. Anders zou ik wel eens problemen kunnen krijgen met de dopingtest”, haalt Mourinho uit.

Mourinho was natuurlijk al gepikeerd want hij mocht net zoals Mark Van Bommel en Felice Mazzu dit weekend in de tribune gaan plaatsnemen na een rode kaart. Dit voor het uitdagen van de bank van Monza.