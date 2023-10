Is dit de verklaring voor de slechtste start in 40 jaar van Club Brugge? Duidelijke kritiek aan adres van Deila

Waarom lijkt het maar niet te lukken voor Club Brugge? De kern die is samengesteld is - samen met die van Genk - op papier de sterkste van België. Hoe verklaar je dan een start van 16 op 33, de slechtste in 40 jaar?

Je kan er niet omheen, de kern van Club bulkt van het talent. "Als je daarmee dan pas 7e staat met 16 punten uit 11 matchen dan ben je bepaald slecht bezig. Ook als trainer, die daar toch verantwoordelijk voor is."

"Tot voor kort werd er blijkbaar binnen de club toch nog altijd een beetje meewarig gedaan over de kritiek van buitenaf op de ploeg, op het spel en op het verdedigende compartiment", opent Peter Vandenbempt zijn verklaring bij Sporza. "Want zij wisten beter, gesterkt door de statistieken die blijkbaar allemaal zeer goed waren. Behalve dan de statistieken die echt belang hebben, namelijk doelpunten voor en tegen en punten. Want dat was gewoon slecht."

Er zit geen lijn in... Ze wachten op een actie van Nusa of Skov Olsen

Als je dan de slechte resultaten blijft opstapelen, moet er natuurlijk iets veranderen. Maar wat? Zoals ik het inschat is het geen gebrek aan goede wil, zelfs niet aan inzet. Maar er zit geen overtuiging en geen geloof in eigen kunnen in dat elftal."

"Er zit ook geen lijn in het voetbal. Het lijkt erop alsof ze zeggen: "We geven de bal aan Nusa of aan Skov Olsen en we wachten op een actie." Het kabbelt een beetje voort."