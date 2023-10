Peter Vandenbempt ziet het somber in bij Club Brugge: "Redelijk dood elftal"

Club Brugge heeft zaterdag met 1-0 van KV Kortrijk verloren. Een nieuwe domper voor blauw-zwart. Komt het nog goed?

Volgens Peter Vandenbempt zit het niet zo goed bij Club. De verwachtingen van Ronny Deila gehaald worden volgens hem niet helemaal ingelost.

"Deila werd gehaald om met zijn enthousiasme en zijn manier van doen een stroomstoot door die kleedkamer en de club te jagen. Dat leek ook wel te lukken in die maand augustus, zo rond die Europese kwalificatie tegen Osasuna. Maar daar is voorlopig nog heel weinig van te merken. Dit is toch een redelijk dood elftal", vertelt hij volgens Sporza.

Veel tijd heeft Club niet meer om zich te herpakken. "Maar het is wel alarmfase rood, zowel voor Club Brugge als voor Deila. Want de komende 2 weken kan Club Brugge nog heel lelijk vallen in de competitie tegen Antwerp, dat ook een beetje in een moeilijke periode zit, maar vooral tegen Union, donderdag Europees tegen Lugano en in de Beker op het Kiel tegen Beerschot, dat in 1B best wel goed bezig is."