Wankelt de stoel van Deila al? Dit is hoe het bestuur van Club Brugge tegenover hun Noorse coach staat

16 op 33, dat is niet wat je van Club Brugge verwacht in het seizoen dat ze de zaken even op orde gingen zetten. Ronny Deila wordt door de achterban al met de vinger gewezen. Maar hoe sterk staat de Noor nog in zijn schoenen? Het bestuur gaf dit weekend alvast een signaal.

Deila zijn stoel is nog niet aan het wankelen. Voorzitter Bart Verhaeghe had afgelopen weekend, direct na de match tegen Kortrijk, wel een gesprek met zijn T1, maar dat was om te overlopen waar het allemaal misliep. Voorlopig behoudt het bestuur van Club Brugge zijn vertrouwen in Deila. Maar uiteraard mag dit niet blijven duren. Deila had tegenover zijn bazen dezelfde retoriek als tegen de pers: het hangt af van details en eens het keert, zal alles in zijn plooi vallen. Hij beloofde de komende weken verandering. En daar ging het bestuur in mee. Maar natuurlijk moeten er nu resultaten volgen, want de achterstand wordt groot en op dit moment staat blauw-zwart zelfs buiten de top zes. Het bestuur verwacht tactische veranderingen en veranderingen qua veldbezetting. Het kan dus zijn dat Deila zijn systeem aanpast, want ook hij weet dat hij niet al te veel krediet meer heeft.