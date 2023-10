Vincent Janssen doet boekje open over zijn toekomst

Vincent Janssen bepaalt mee het mooie weer bij Royal Antwerp FC. Al lijkt dat zeker zijn eindstation niet te worden.

Royal Antwerp FC deed een goede zaak met de komst van Vincent Janssen, maar hij heeft duidelijk nog zijn ambities na het avontuur bij The Great Old.

“Ik zou ooit graag in de MLS spelen”, vertelt Janssen aan HUMO. “Dat idee speelt al lang in mijn hoofd, zeker sinds ik samen ben met mijn vrouw (die Amerikaanse is, red.) En verder... Ik ben blij dat ik niet meer kan zeggen dat ik graag kampioen wil worden met Antwerp.”

Die titel kwam eerder dan verwacht op de Bosuil. “De weg naar boven is ingezet. Van dat proces zou ik graag deel blijven uitmaken, terwijl we onderweg nog wat prijzen pakken. Twee titels staat beter dan één.”

Eens laten zien in Engeland wat hij nog kan, dat is geen ambitie meer. “De balans tussen leven en werk is goed nu. Ik ben zó gelukkig. Ik vind Antwerp oprecht een mooie club, de stad is geweldig en de fans zijn dat ook.”

“Mijn familie en vrienden zijn dichtbij, mijn vrouw is happy, ik ben happy. Waarom zou ik weer in het diepe duiken zonder te weten wat er me te wachten staat? Je moet niet weggooien wat je hebt”, besluit de Nederlander.