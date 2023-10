📷 Antwerp-supporters ontsieren CL-avond helemaal: Politie moet waterkanon inzetten tegen amokmakers

Na het laatste fluitsignaal bij Antwerp-Porto was het voor enkele supporters nog niet gedaan.

Enkele minuten na affluiten probeerden zo'n 30-tal supporters gehuld in rood-witte bivakmutsen tot bij de Porto-supporters te raken.

Eerst deden ze dit via de begane grond rond het stadion maar daar werd de poort gesloten door de politie. De supporters gooiden nog met een tent maar zagen al snel dat er geen binnenkomen was langs daar. Daarop spurtten ze terug het stadion in om via die weg tot bij de Porto-supporters te komen.

De politie rukte massaal uit en moest ook nog het waterkanon inzetten om de supporters in bivak af te houden.